София, , 11:53 — REGNUM После приостановки поставок в Болгарию природного газа из РФ сотни болгарских крупных предприятий могут оказаться на грани банкротства. Об этом 28 апреля в Софии заявил председатель Болгарской ассоциации потребителей энергии (БАПЭ) Константин Стаменов, передает БТВ.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Стаменова, в настоящее время до 80% мощностей производства в Болгарии зависят исключительно от российских энергоносителей, и любые ограничительные меры нанесут указанным компаниям серьезный экономический удар.

«Мы не договорились [с болгарским правительством] о компенсации за повышение тарифов на тепло и электричество, и в нынешних условиях не можем платить за западное сжиженное топливо, — резюмировал, в частности, он. — Таким образом, в подобных экстремальных процессах многие заводы и фабрики обречены на гибель».

При этом в БАПЭ заявили, что не видят выхода из создавшейся ситуации.

Напомним, с 27 апреля структуры ПАО «Газпром» приостановили подачу российского газа в Болгарию. Согласно предварительной информации, это связано с необходимостью уточнения некоторых пунктов действующих двусторонних контрактов.