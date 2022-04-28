Орел, , 11:53 — REGNUM Наказание в виде шести лет в колонии общего режима просит государственное обвинение для бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля сообщила старший помощник прокуратуры региона Татьяна Цуканова.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника, обвиняемого в превышении должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности рассматривает Советский районный суд Орла.

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 480 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор департамента здравоохранения Орловской области обвиняется в том, что в 2020 году поручил подчинённому провести проверку в отношении фирмы, ранее обратившейся с заявлением о переоформлении лицензии в связи с открытием отделения диализа в Орловской области. Чиновник поручил отказать компании вне зависимости от результатов проверки. В результате в акт проверки были внесены данные о формальных нарушениях, которые не могли стать причиной отказа в переоформление лицензии. Руководитель департамента в дальнейшем компании в лицензии отказал.