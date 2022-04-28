Орел, 28 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Наказание в виде шести лет в колонии общего режима просит государственное обвинение для бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля сообщила старший помощник прокуратуры региона Татьяна Цуканова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника, обвиняемого в превышении должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности рассматривает Советский районный суд Орла.

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 480 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор департамента здравоохранения Орловской области обвиняется в том, что в 2020 году поручил подчинённому провести проверку в отношении фирмы, ранее обратившейся с заявлением о переоформлении лицензии в связи с открытием отделения диализа в Орловской области. Чиновник поручил отказать компании вне зависимости от результатов проверки. В результате в акт проверки были внесены данные о формальных нарушениях, которые не могли стать причиной отказа в переоформление лицензии. Руководитель департамента в дальнейшем компании в лицензии отказал.