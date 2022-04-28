Москва, , 11:55 — REGNUM В России назрели корректировки в подзаконных актах, чтобы усовершенствовать работу с сухостоем. Об этом 28 апреля заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговли Алексей Канаев («Единая Россия») на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM.

Круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM © ИА REGNUM

«Отдельная история — это сухостой. Это фактически пороховая бочка, особенно если он находится в особо охраняемых природных территориях. Яркий пример — национальный парк «Красноярские столбы». Коллеги бьют в колокола, что рубить практически невозможно, сухостоя достаточно много, чуть что — последствие будут также катастрофические», — заявил Канаев.

«Нужны точечные корректировки в подзаконных актах для того, чтобы с одной стороны не перегнуть палку, не создать условия, при которых спекулятивно вырубается под видом сухостоя всё подряд, мы это уже проходили на примере Московской области», — указал он.