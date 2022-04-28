Улан-Удэ, 28 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 3003 человека. Выздоровели к настоящему времени 132 349 пациентов, в том числе 45 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к 28 апреля достигло 135 848. За сутки выявлен 41 новый носитель, 17 из которых были госпитализированы в ковидные стационары.