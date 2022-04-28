Москва, , 11:50 — REGNUM Сейчас самое время, чтобы полностью переформатировать весь культурно-идеологический блок правительства РФ и реформировать органы власти, отвечающие за информационную политику, считает президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он сегодня, 28 апреля заявил ИА REGNUM, отвечая на вопрос об отсутствии в РФ единого оперативного государственного органа информационной борьбы, провалах в информационном освещении спецоперации на Украине и недоработках в патриотическом воспитании молодежи.

Молодёжь поздравляет ветеранов ИА REGNUM

«Отказ от идеологии, утрата ценностных ориентиров, непоследовательная политика государства в отношении к своему прошлому, к нашей истории привели РФ к ожидаемому итогу: государство и общество говорят на разных языках. В результате официальные источники информации подвергаются критике, причем чаще всего обоснованной. И не только за низкое качество подачи материала, но и за отсутствие банальной последовательности, четкой, сформированной точки зрения на основные события прошлого и настоящего», — отметил эксперт.

Он не удивлён, что в такой ситуации система образования не имеет адекватного ответа на простой вопрос любого подростка: а что сейчас происходит на Украине и почему? »Что им ответит школа, если даже официальные лица, судя по всему, видят картину происходящего по-разному? Все это звенья одной цепи. Мы не можем рассматривать образование отдельно, как будто оно существует в вакууме. Это часть государственной политики, один из неотъемлемых элементов воспитания нового поколения граждан России», — пояснил Федоров.

Он обратил внимание, что левые силы уже давно говорят о необходимости пересмотра государственной информационной политики, призывают вернуть в Конституцию статью о государственной идеологии после широкого общественного обсуждения того, какой она должна быть: »По сути, необходимо полностью переформатировать весь культурно-идеологический блок правительства, реформировать органы власти, отвечающие за информационную политику, массовую культуру, образовательную деятельность, просвещение и так далее. В противном случае мы рискуем оставить еще одно поколение в ценностном, культурном, идеологическом вакууме».