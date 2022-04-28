Харьков, Украина, , 11:50 — REGNUM Крупный склад украинских нацистов, который предназначался для диверсий на освобожденных Вооруженными силами РФ от киевских боевиков территорий, обезвредили в Харьковской области бойцы Росгвардии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия rosgvard.ru

Уточняется, что росгвардейцы обнаружили склад вооружения и боеприпасов украинских националистов в ходе проведения досмотра домов, находящихся в лесу.

Также указывается, что из склада были изъяты четыре автоматических пушки 2А42 калибра 30 мм, 300 осколочно-фугасных зажигательных снарядов, свыше 30 тысяч патронов, 168 ящиков гранат Ф-1 (более 3000 штук), 10 ящиков выстрелов ВОГ-17 и 31 выстрел ПГ-9С.

«Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований противника на освобожденных российскими войсками территориях в приграничных районах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группировка войск Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил РФ освободила от националистов 167 населённых пунктов с начала военной спецоперации.