Махачкала, , 11:47 — REGNUM В Дагестане разработана региональная государственная программа «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан». На мероприятия, запланированные программой, направят 403,8 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составляют почти 400 млн рублей. Об этом сообщил министр труда и социального развития республики Абдурахман Махмудов в ходе заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона.

Безработный, безработица, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Среди мероприятий программы трудоустройство граждан, находящихся под риском увольнения. Временную работу предложат 4148 работникам из этой категории. Кроме того, денежные средства, запланированные в рамках программы, будут направлены на организацию общественных работ для 2488 жителей Дагестана, зарегистрированных в органах службы занятости.

Как отметил Махмудов, по состоянию на 21 апреля 2022 года в центры занятости населения подано 31,5 тыс. заявлений в электронном виде о постановке на учет в качестве безработного, численность зарегистрированных безработных составила 28 тыс. человек. Между тем год назад их численность была втрое больше — 72,5 тыс. человек.