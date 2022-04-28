Махачкала, 28 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Дагестане разработана региональная государственная программа «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан». На мероприятия, запланированные программой, направят 403,8 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составляют почти 400 млн рублей. Об этом сообщил министр труда и социального развития республики Абдурахман Махмудов в ходе заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный, безработица, биржа труда

Среди мероприятий программы трудоустройство граждан, находящихся под риском увольнения. Временную работу предложат 4148 работникам из этой категории. Кроме того, денежные средства, запланированные в рамках программы, будут направлены на организацию общественных работ для 2488 жителей Дагестана, зарегистрированных в органах службы занятости.

Как отметил Махмудов, по состоянию на 21 апреля 2022 года в центры занятости населения подано 31,5 тыс. заявлений в электронном виде о постановке на учет в качестве безработного, численность зарегистрированных безработных составила 28 тыс. человек. Между тем год назад их численность была втрое больше — 72,5 тыс. человек.