Мурманск, , 11:47 — REGNUM В Мурманске вынесен приговор 39-летнему мужчине, убившему свою мать, сообщает пресс-служба СУ СКР.

За решеткой Svopi.ru

По данным ведомства, 15 марта 2021 года в полицию обратился мужчина, сообщивший о безвестном исчезновении своей матери, 1960 года рождения, с которой проживал в одной квартире. Правоохранительными органами начаты поиски пропавшей, к которым подключились следователи Следственного комитета.

«В одной из комнат квартиры подсудимого и его матери в диване обнаружены и изъяты 6 полиэтиленовых пакетов, в которых находились отчлененные части тела, за исключением головы и кистей», — сообщили в Следкоме.

По версии следствия, у подсудимого случались постоянные ссоры с матерью на бытовые темы. В ходе очередного конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он твердым предметом нанес ей не менее 7 ударов по голове и не менее 31 удара по различным частям тела. После этого он расчленил тело потерпевшей. Голову и кисти он спрятал в лесном массиве.

Известно, что мужчина ранее не был судим, работал в сфере торговли.

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