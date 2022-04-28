Чита, 28 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Министерство культуры Забайкалья через портал Госуслуги проводит опрос, посвященный возведению памятника великому композитору и дирижеру в Чите. Как сообщает пресс-служба профильного ведомства, скульптуру установят в рамках празднования 100-летия российского джаза.

(сс) Free-Photos Джаз

Советский композитор Олег Лундстрем считается королем русского джаза, в 40-е годы XX века он создал собственный оркестр. Коллектив вошел в книгу рекордов Гиннеса за самую продолжительную творческую деятельность.

Отдать свой голос за понравившееся место может любой желающий. Для участия необходима авторизация учетной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года забайкальская краевая филармония имени О. Л. Лундстрема представила онлайн-концерт «О Войне и Победе на языке Jazz’а». По словам музыкантов, своим концертом они напоминают о героическом подвиге солдат, завоевавших мирное небо для своих потомков.

Читайте также: Забайкальская филармония записала онлайн-концерт в стиле джаза