Якутск, , 11:49 — REGNUM Участвовать в борьбе с природными возгораниями в Якутии должны компании, добывающие на территории республики полезные ископаемые. Об этом заявил 28 апреля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог республики Андрей Данилов.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Почему недропользователей не привлекают к тушению пожаров? В прошлом году тушили в основном местные жители, за свои средства, помогали ответственные предприниматели, не такие богатые, как недропользователи и крупные компании, корпорации, которые у нас добывают полезные ископаемые», — отметил Андрей Данилов.

Он также считает необходимым приучать детей к бережному отношению к природе и напомнил, как в советское время детей учили собирать и увозить с собой мусор, не играть спичками.

«Сегодня в Якутске не висит ни одного баннера с призывом беречь природу, работа с населением не ведётся. Население, возможно, позабыло уже уроки прошлого года также, как и власть. Но как только запахнет дымом, эти же люди будут критиковать власть. Чтобы этого не случилось, нужно уже сегодня республиканским властям работать с населением. Почему бы, например, не провести экологический осуохай», — предложил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не готовятся должным образом к сезону лесных пожаров, также отметил эксперт. Он считает, что облёты территорий республики нужно начинать уже сейчас.