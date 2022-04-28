Москва, , 11:46 — REGNUM Новые сведения о незаконной военно-биологической деятельности на Украине, , озвученные посольством России в США, будут внимательно проанализированы. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Медицинские препараты ИА REGNUM

По данным МИД России, с 2019 по 2021 года американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области Украины проводили опыты опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы. Показания свидетелей имеются.

В рамках уголовного дела СК РФ запросит в МИД России имеющиеся сведения. Туже будут установлены и допрошены лица, которые пострадали от испытаний препаратов в психбольнице на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные получили документы, свидетельствующие о проведении представителями США медицинских опытов на личном составе ВСУ.

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