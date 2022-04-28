Элиста, , 11:44 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 31 человек, выписаны с выздоровлением 39 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 28 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лечение в инфекционных стационарах получают 52 ковид-пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся четыре человека.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 113 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписаны с выздоровлением 49 965 пациентов. С COVID-19 не справились 839 человек.