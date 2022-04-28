Москва, 28 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В вопросе сохранения лесов нужно учитывать сезонность работ с точки зрения хранения техники и доступности кадров. Об этом 28 апреля заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговли Алексей Канаев («Единая Россия») на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM

«Помимо того, что техника приходит, оборудование приходит, крайне важно посмотреть её использование и возможности использования», — заявил Канаев.

«Что я имею в виду? Первое — кадровая обеспеченность. Здесь вопрос заработных плат, вопрос сезонности, в том числе работ. Наличие кадров, наличие техники, наличие средств для своевременного обслуживания — блок вопросов, который нуждается, на мой взгляд, в детальном контроле», — указал он.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.