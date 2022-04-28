Донецк, 28 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 28 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников были сбиты российскими комплексами ПВО в небе над Луганской Народной Республикой.