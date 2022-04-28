Москва, , 11:43 — REGNUM Ракетные войска и артиллерия ВС России за минувшие сутки поразили 18 пунктов управления украинских войск и другие объекты. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ракетная система Patriot (сс) Darkone

«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников были сбиты российскими комплексами ПВО в небе над Луганской Народной Республикой.

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