Москва, 28 апреля 2022, 11:43 — REGNUM Ракетные войска и артиллерия ВС России за минувшие сутки поразили 18 пунктов управления украинских войск и другие объекты. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников были сбиты российскими комплексами ПВО в небе над Луганской Народной Республикой.
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