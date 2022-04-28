Кызыл, , 11:42 — REGNUM В майские праздники жители Тувы отдохнут на день больше остальных граждан России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

1 мая в Кызыле Gov.tuva.ru

По словам начальника отдела трудовых отношений минтруда республики, 6 мая отмечается День конституции Тувы, в связи с чем объявлен дополнительный выходной.

«Так как день Конституции Республики Тыва выпадает на пятницу, 6 мая, то этот день примыкает к четырехдневному периоду федерального праздничного отдыха, приуроченного ко Дню Победы», — отметили в правительстве.

Таким образом, жители отдохнут три дня с 1 по 3 мая, затем ещё пять дней подряд с 6 по 10 мая.