Симферополь, 28 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудников и посетителей нескольких судов в Республике Крым эвакуировали из-за анонимных сообщений о якобы минировании 28 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

По данным пресс-службы управления судебного департамента Крыма, сообщения о минировании получили Симферопольский районный суд, Железнодорожный и Киевский районные суды Симферополя, а также Армянский городской суд.

Кроме того, утром 28 апреля сотрудники и студенты Крымского федерального университета были эвакуированы, сообщил «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, российские регионы, в том числе Крым, систематически подвергаются атакам телефонных террористов, преимущественно, действующих из-за рубежа.