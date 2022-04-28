Суды и университет эвакуируют в Крыму из-за анонимных угроз минирования
Симферополь, 28 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудников и посетителей нескольких судов в Республике Крым эвакуировали из-за анонимных сообщений о якобы минировании 28 апреля.
Дарья Драй ИА REGNUM
Спасатели выезжают на вызовы о минировании
По данным пресс-службы управления судебного департамента Крыма, сообщения о минировании получили Симферопольский районный суд, Железнодорожный и Киевский районные суды Симферополя, а также Армянский городской суд.
Кроме того, утром 28 апреля сотрудники и студенты Крымского федерального университета были эвакуированы, сообщил «Крым 24».
Как сообщало ИА REGNUM, российские регионы, в том числе Крым, систематически подвергаются атакам телефонных террористов, преимущественно, действующих из-за рубежа.