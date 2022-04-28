Москва, 28 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) не сможет в обозримом будущем отказаться от поставок газа из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По мнению эксперта, руководство ЕС хотело сформировать консолидированную позицию всех стран-участниц Евросоюза, которая сводилась бы к отказу оплачивать российский газ рублями. Однако эти попытки провалились.

«Мы определенно видим, что Евросоюз не способен отказаться от покупки российского газа. Это никак не приведет к формированию какой-то консолидированной позиции в Евросоюзе. Скорее наоборот мы увидим разрушение той позиции, которую пытаются создать брюссельские чиновники. Не будут страны сообща отказываться от российского газа. Скорее те, кто отказался будут пытаться отыграть назад или те, кто колеблется будут принимать решение в пользу оплаты российского газа в рублях», — сказал Колташов.