Калуга, , 11:49 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы 15 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 44 человек. Днём ранее, 27 апреля, в регионе был зарегистрирован 41 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 026 человек, 99 434 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерших не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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