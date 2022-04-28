Москва, , 11:38 — REGNUM Спрогнозированное падение российского ВВП обернется сокращением производства и, как следствие, снижением численности занятых, а стало быть, и потерей реальных располагаемых доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что в I квартале 2022 года реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I квартале 2022 года снизились на 1,2%.

Доходы растут (сс) jambulboy

«Все макроэкономические показатели связаны друг с другом. Всемирный банк говорит о том, что падение экономики РФ составит 11,2%. [Глава Счетной палаты РФ Алексей] Кудрин говорит о том, что будет больше 10%. Что значит «падение экономики»? У нас ВВП в 2021 году был 130 трлн рублей. Падение на 10% – это 13 трлн рублей. То есть мы не создадим продукции на 13 триллионов рублей. А что значит «не создадим»? Значит, люди не создадут, значит, они не будут заняты и не получат за это заработной платы. Или предприятия будут банкротиться, или выводить людей в административный отпуск без оплаты. Будут давать сокращенный рабочий день. И первый результат безработицы, пусть даже и скрытой, — это падение доходов», – сказал Остапкович.

Он подчеркнул, что сокращение ВВП коррелирует с сокращением численности занятых.

«А это потеря доходов. И если сейчас мы дали минус 1,2% по I кварталу, то я думаю, что [по итогам года] мы можем выйти на 5-6% падения реальных располагаемых доходов, — сказал Остапкович. — Но опять же, здесь надо смотреть, как государство будет помогать людям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, избежит ли РФ гиперинфляции.

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