28 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Как сказано в трактате Сунь-Цзы «Искусство войны»: «Никогда ещё не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было бы выгодно государству».

Владимир Васильев, , 12:47 — REGNUM В своём выступлении на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации 27 апреля 2022 года президент России Владимир Путин сказал следующее:

Пуск ракеты «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации

«Говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Подчеркну ещё раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми.

У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали, все решения у нас на этот счёт приняты».

Очевидно, что Владимир Владимирович сказал об ответно-встречном ядерном ударе. И инструменты у России действительно самые лучшие в мире, молниеносные и быстрые. Речь в первую очередь идёт о перспективном стратегическом ракетном комплексе РС-28 «Сармат», стоящих на вооружении гиперзвуковом стратегическом ракетном комплексе «Авангард», а также гиперзвуковом ракетном комплексе воздушного базирования «Кинжал», который имеет и ядерное оснащение.

Кстати, эксперты говорят, что одного «Сармата» по ещё советским нормативам будет вполне достаточно, чтобы раз и навсегда решить проблему Туманного Альбиона, но лучше два «Сармата» — для гарантированного результата. Следует заметить, что Россия собирается со временем развернуть 46 межконтинентальных баллистических ракет этой марки.

В ходе встречи с членами Совета законодателей Официальное интернет-представительство президента России

Если говорить о ядерном ответе на европейском театре военных действий, то быстрее всего это можно сделать с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», имеющего дальность поражения до 500 км. Его квазибаллистическая ракета может нести ядерную боевую часть мощностью 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. В Европе российским средством регионального сдерживания выступает тактическое ядерное оружие, т. к. США и их союзники по НАТО обладают значительным превосходством в обычных вооружённых силах.

Что мы имеем на данный момент. Запад подготовил Украину как «анти-Россию» и сделал вооружённый конфликт России с ней неизбежным. При этом конфликт конвенциональный, где Россия, на первый взгляд, не может использовать своё главное преимущество — тактическое ядерное оружие, т. к. противостоит ей государство пусть и с отравленным нацистской пропагандой, но братским народом. Пока это неприемлемо для России по этическим соображениям.

Будь нашим противником страны НАТО, вопрос этики не стоял бы на повестке дня. А сейчас речь идёт об украинском народе и об украинской территории, которая всегда была исконно русской.

Однако с точки зрения применения российского тактического ядерного оружия всё может измениться даже для территории Украины, если на неё зайдут войска какой-нибудь из стран НАТО. В первых рядах здесь намерены выступить вооружённые силы Польши. Варшава грезит о возврате Западной Украины, пытаясь по максимуму использовать сложную ситуацию, в которой оказался киевский нацистский режим.

ВС Польши Koalorka

В последнее время появилась информация, что польские «миротворцы», возможно, вместе с румынскими, не прочь появиться и в Одесской области. НАТО пока не подписывается под такие инициативы, но эскалация конфликта на украинской территории возрастает.

Совершенно открыто странами Североатлантического альянса направляются Украине значительные партии тяжёлого вооружения: танки, боевые машины пехоты, комплексы ПВО, артиллерия (буксируемая и самоходная), запасные части для самолётов. США намерены поставить и 16 вертолётов Ми-17.

Как сообщил 26 апреля 2022 года американский телевизионный канал NBC News, Украина в режиме реального времени получает от США как стратегические, так и оперативные разведывательные данные.

Что важно. В апреле 2022 года директор Национальной разведки США отозвал и заменил меморандум, которым запрещался обмен разведданными в целях возвращения захваченной территории или содействия украинским ударам в Крыму или в Донбассе. Таким образом, можно обоснованно утверждать, что американцы предоставляют ВСУ информацию и для ударов по российской территории.

А теперь рассмотрим вариант вооружённого конфликта в сценарии «война до последнего украинца», который навязывают англосаксы, но только без входа на территорию Украины вооружённых сил ряда стран НАТО. Будет ли в данном случае Россия готова применить тактическое ядерное оружие, чтобы побыстрее закончить навязанную войну на истощение?

МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» Министерство обороны Российской Федерации

Думаю, что в данном случае вопрос будет решаться на основе оценки потенциальных потерь российской группировки на Украине и исходя из задач, которые требуют быстрого и эффективного решения.

Эксперты отмечают: «Рассуждая о потерях, которые готовы понести ВСУ, не подписывая капитуляции, необходимо учитывать тот момент, что Киев полностью не самостоятелен в принятии решений. Киев поставляет мясо для войны, никаких иных функций на него не возлагают. Поэтому ВСУ вполне могут потерять от трёхсот до пятисот тысяч человек, при условии тотальной мобилизации. Страшные цифры, но это факт».

Из зоны конфликта сейчас пишут, что «ВСУ, находясь в обороне, теряют как минимум в 7 раз больше солдат». Возьмём это соотношение — 1 к 7, хотя оно очень и очень оптимистичное, т. к. мы всё-таки наступаем. При потерях ВСУ в 300–500 тысяч человек наши потери составят примерно 43–71 тысяча человек.

Глядя на эти цифры, я бы уже не исключал в сценарии «война до последнего украинца» избирательного применения российского тактического ядерного оружия, чтобы быстрее и, соответственно, с меньшими потерями с нашей стороны победить в этом конфликте.

В качестве альтернативного избирательному применению тактического ядерного оружия может стать вариант массированных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений по всей территории Украины, в том числе в Киеве и Львове. При этом легальными военными целями являются и областные гражданские администрации киевского нацистского режима, организующие оборону на местах. Тотальное разрушение системы управления будет способствовать нашей быстрой победе.

Сценарий «война до последнего украинца» означает для России максимальное затягивание вооружённого конфликта, нам навязана война на истощение. Не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и десять лет».

Как сказано в трактате Сунь-Цзы «Искусство войны»: «Никогда ещё не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было бы выгодно государству». Смысл данного тезиса очевиден: затяжная война ведёт к гибели большого количества людей, к материальным потерям, финансовым затруднениям, к упадку экономики и в итоге к разорению страны, бунту и крушению государства.

Таким образом, чем решительнее Россия будет действовать в ходе специальной военной операции на Украине, тем скорее она закончится нашей победой и с меньшими для нас потерями.