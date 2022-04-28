Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 160 человек, выписаны с выздоровлением 199 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены в 45 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (36), Гукове (десять), Шахтах (девять), Батайске, Таганроге и Неклиновском районе (по восемь), Волгодонске и Новочеркасске (по семь), Азове (шесть). 25% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, более 11% — дети.

С COVID-19 не справились ещё четверо мужчин в возрасте от 64 до 75 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрирован 372 571 случай заражения коронавирусом, выздоровели 359 943 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 869 человек.