Милуоки, США, , 11:36 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:110.

«Милуоки Бакс» (сс) Amy Meredith

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого 33 очка. В составе «Чикаго» форвард Патрик Уильямс набрал 23 очка.

Таким образом, «Милуоки» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Восточной конференции плей-офф НБА.

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