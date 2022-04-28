Сеул, , 11:37 — REGNUM В апреле 2022 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Корее составил 86 пунктов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по сравнению с мартом текущего года индекс вырос на 3 пункта. Известно, что показатель продемонстрировал рост после трех месяцев спада.

Эксперты отмечают, что деловая активность растет из-за отмены большей части антиковидных ограничений.

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Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрит в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.