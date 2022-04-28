Хиллсборо , , 11:36 — REGNUM Студия Laika Entertainment, выпустившая анимационную картину «Коралина в Стране Кошмаров», анонсировала свой новый проект. Об этом 28 апреля сообщает портал Comicbook.

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Компания объявила, что сейчас работает над мультфильмом «Ночной садовник», который будет выполнен в жанре «суровой неонуарной сказки» и на основе техники покадровой анимации. В качестве режиссёра проекта выступит Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае», «Бамблби»), сценарий к мультфильму написал Билл Дюбюк («Озарк»). Сюжет «Ночного садовника» расскажет о молодом человеке, проживающем в штате США Миссури, который после произошедшей трагедии борется за сохранение своей семьи.

Напомним, премьера анимационного фильма «Коралина в Стране Кошмаров» состоялась в феврале 2009 года. Эта картина Laika Entertainment была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм года».

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