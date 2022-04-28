Москва, , 11:45 — REGNUM Новая норма, предполагающая обязанность арендаторов также заниматься тушением лесных пожаров, содержит определённые риски. Об этом 28 апреля заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговли Алексей Канаев («Единая Россия») на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM.

Круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM © ИА REGNUM

«Долгий дискуссионный вопрос, который обсуждали — это включённость арендаторов лесных участков в тушение лесных пожаров. Эта норма зафиксирована на сегодняшний день в Лесном кодексе. Были разные подходы: часть арендаторов говорили о том, что необходимо такое право предоставить, потому что действительно были ограничения для привлечения специализированных сил и средств… сейчас это не только право, но и обязанность», — заявил Канаев.

Однако в этой сфере, по его мнению, необходимо проверить правоприменения. В частности, несмотря на то, что в законе остаётся оговорка о координации за органами исполнительной власти, как на практике это будет работать — большой вопрос.

«Как бы не получилось так, что всё свалили с больной головы на здоровую. Опасаются наши коллеги-промышленники, лесозаготовители, что органы власти дистанцируются от тушения пожаров со словами: это же ваша обязанность, вот и занимайтесь», — подчеркнул он.