Боготол, Красноярский край, , 11:35 — REGNUM Уголовное дело против опекуна, которая истязала подопечных детей, возбуждено в городе Боготоле Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Фигурантом дела стала 52-летняя жительница одного из сёл в Боготольском районе. Она подозревается по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По данным следствия, в 2014 году женщина, проживая в селе, оформила опеку над восьмилетней девочкой. С момента передачи девочки в семью женщина систематически её избивала. Она била ребёнка шнуром, руками и ногами за малейшие провинности, заставляла стоять в полуприседе или в планке на протяжении нескольких часов, оскорбляла, лишала пищи.

В 2016-м и 2020 году подозреваемая оформила опеку ещё над двумя девочками – восьмилетней и одиннадцатилетней. Сейчас следствие выясняет условия содержания и воспитания всех детей. Опекаемые девочки изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждение.

Также следователи дадут оценку действиям сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину признали виновным в истязании малолетней дочери своей сожительницы в Самаре.

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