Иркутская область, 28 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. На самом большом байкальском острове — Ольхон — решено возвести буддийский храм – дацан. Как сообщает 28 апреля телеграм-канал «Байкал», для строительство в деревне Харанцы выделят участок земли.

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На публичных слушаниях перед принятием генерального плана Хужирского муниципалитета было рассмотрено заявление местной религиозной организации буддистов «Ольхонский дацан», большинство проголосовали за.

«На территории испрашиваемого земельного участка планируется возведение комплекса сооружений для повышения национального и духовного развития жителей и гостей острова Ольхон», — пояснил настоятель Усть-Ордынского дацана Зоригто-лама.

Ламаизм пришел на шаманский Ольхон во второй половине XIX века. Ламы приезжали на остров, проводили обряды, учили и лечили местных жителей. Но только в 1923 году в Харанцах (примерно в 0,5 км севернее от деревни) построили дацан. Он простоял всего несколько лет, потом его закрыли, а лам арестовали. Здание дацана чуть позже, когда в местечке Хужир основали Маломорский рыбзавод и начал быстро расти поселок, перевезли туда под жилой дом. До сих пор он стоит на улице Обручева.

Буддийская ступа Просветления на острове Огой, установленная в 2005 году, скорее туристический, чем религиозный объект. Ее посещение входит в несколько экскурсионных маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, Байкал привлекает туристов своими национальными особенностями, загадочной историей и так называемыми «местами силы». Все туристы хотят побывать в гостях у шаманов. Пользуется успехом шаманский храм Тэнгэриин Ордон в Улан-Удэ. Привлекает туристов Иволгинский дацан — главный центр буддизма в России.

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