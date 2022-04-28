Благовещенск, , 11:37 — REGNUM Россия справилась с первым ударом санкций, а Приамурье — с ростом цен, об этом во время прямого эфира 28 апреля заявил глава региона Василий Орлов.

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Губернатор сказал, что повышение цен на продукты питания было спекулятивным, и эту волну удалось сбить. Мониторят ситуацию региональное управление федеральной антимонопольной службы и прокуратура. Под особым вниманием стоимость 32 двух видов продовольственных товаров и 15 непродовольственных. С предпринимателями региона заключают соглашения о не повышении цен и сдерживании наценок.

«Если есть информация о перекосе цен, информируйте, мы будем реагировать», — призвал жителей региона Василий Орлов.

Он также отметил, что Россия справилась с первым ударом санкций, в Амурской области ситуацию регулирует специальный антикризисный штаб.

«Принципиальны несколько направлений, которые в приоритете, на которые направляем значительные средства. Это поддержка стройки, в том числе дорожной, малого и среднего бизнеса, в том числе сельское хозяйство и производство продуктов питания, поддержка семей с низким доходом и многодетных семей», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области заключена договорённость с производителями 42 товаров о том, что цены на них не будут повышаться. В том числе, не будут расти цены на молочную продукцию, мясо и овощи местного производства.