Симферополь, , 11:34 — REGNUM Украина, оккупированная нацистами, превратилась в рассадник терроризма. Об этом, комментируя задержание готовившего теракт в Крыму неонациста, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 28 апреля.

Сергей Аксёнов Government.ru

«Благодарю сотрудников ФСБ, которые задержали в Симферополе украинского нациста, готовившего террористический акт», — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что профессионализм российских спецслужб надёжно защищает безопасность жителей полуострова.

«Украина, оккупированная нацистами, превратилась в рассадник терроризма, от которого исходит постоянная угроза для России. Есть только один способ полностью нейтрализовать эту угрозу: уничтожение террористического режима, демилитаризация и денацификация Украины», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля ФСБ сообщила о задержании в Крыму бывшего военнослужащего морской пехоты ВСУ, сторонника неонацизма, готовившего взрыв и поджог в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.

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