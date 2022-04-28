Симферополь, 28 апреля 2022, 11:34 — REGNUM Украина, оккупированная нацистами, превратилась в рассадник терроризма. Об этом, комментируя задержание готовившего теракт в Крыму неонациста, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 28 апреля.
Он подчеркнул, что профессионализм российских спецслужб надёжно защищает безопасность жителей полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля ФСБ сообщила о задержании в Крыму бывшего военнослужащего морской пехоты ВСУ, сторонника неонацизма, готовившего взрыв и поджог в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.
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