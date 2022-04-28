Берлин, , 11:34 — REGNUM Германия в итоге изменила свою политику в отношении газопровода «Северный поток — 2», но сделал это запоздало. Об этом интервью немецкой газете Bild заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, раскритиковав Берлин.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

«Резкое изменение курса в германской политике было запоздалым», — уверен Моравецкий.

При этом он подчеркнул, что «лучше поздно, чем никогда». Премьер-министр также указал, что у Варшавы «никогда не было иллюзий относительно последствий политики» Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Германия остановила процесс сертификации «Северного потока — 2». Без неё запустить газопровод будет невозможно.

Германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что продвигать «Северный поток — 2» было однозначной ошибкой. Он добавил, что Германию предупреждали «партнёры», что с Россией нельзя вместе работать. И вот Германия, «выстраивая общий европейский дом с привлечением России», обрекла себя на провал, подчеркнул Штайнмайер.

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Штайнмайер также признался, что изначально одобрил «Северный поток — 2» по причине того, что проект был запланирован до введения санкций в отношении России в 2014 году.

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