Донецк, 28 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Группировка войск Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил РФ освободила от националистов 167 населённых пунктов с начала военной спецоперации. Об этом 28 апреля сообщили в оперативном штабе ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В настоящее время под нашим контролем находятся 167 населенных пунктов. Мариуполь перешел под полный оперативный контроль группировки войск ДНР и Вооруженных сил РФ, остатки боевиков парамилитарных формирований нацистов укрылись в катакомбах промышленной зоны «Азовстали», — рассказали в штабе.

Украинские войска продолжают обстрелы территорий республики, за сутки огонь был открыт по девяти населённым пунктам.