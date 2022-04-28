Курск, 28 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Курской области Обоянский район первым завершил сев ранних яровых зерновых культур, сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий трактор

Всего в области засеяно более 174 тыс. га, или половина всех площадей, отданных под ранние яровые зерновые. В шести районах – Горшеченском, Кореневском, Медвенском, Обоянском, Пристенском и Солнцевском, — начат сев кукурузы на зерно.

Засеяно 12,4 тыс. га сахарной свёклы, что составляет 13% от плана. Также в хозяйствах области идёт сев подсолнечника, ярового рапса и льна.