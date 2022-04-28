Черкесск, , 11:32 — REGNUM Ассоциацией туроператоров России было проведено исследование, по результатам которого определены пять самых популярных у туристов направлений для отдыха на период майских праздников. В числе лидеров оказались и курорты Северного Кавказа, в том числе «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи», сообщили 28 апреля в пресс-службе компании «Кавказ. РФ».

По словам её руководителя — генерального директора Хасана Тимижева, на курортах создан достаточный номерной фонд, а в межсезонье и летом «есть хороший выбор, где остановиться».

«В мае гостям доступны пешие горные маршруты, туры на внедорожниках, прогулки по экотропам, экскурсии, горнолыжный отдых, оздоравливающие программы при отелях», — сообщил Тимижев.

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