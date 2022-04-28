Москва, , 11:32 — REGNUM В спортивном олимпийском движении произошёл коренной разлом, это показывает пример с санкциями против российских саночников. Об этом 28 апреля заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Станислав Поздняков Marie-Lan Nguyen

Он отметил, что на примере Международной Федерации санного спорта (FIL) оказалось, что решение арбитражного суда не обязательно к выполнению.

«Мы видим коренной разлом спортивного олимпийского движения. Будем надеяться, что это единичный случай, когда федерация не исполняет решение собственного арбитража», — сказал Поздняков.

Напомним, 2 марта исполком FIL отстранил российских саночников от участия в международных турнирах и запретил России проводить турниры под эгидой организации.

8 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР), отменив решение исполкома от 2 марта, и полностью восстановил права российских спортсменов.

А уже 11 апреля FIL заявила, что не будет исполнять решение арбитражного суда об отмене санкций в отношении российских спортсменов.

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