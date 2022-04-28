Глава ОКР заявил о разломе спортивного олимпийского движения
Москва, 28 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В спортивном олимпийском движении произошёл коренной разлом, это показывает пример с санкциями против российских саночников. Об этом 28 апреля заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Он отметил, что на примере Международной Федерации санного спорта (FIL) оказалось, что решение арбитражного суда не обязательно к выполнению.
«Мы видим коренной разлом спортивного олимпийского движения. Будем надеяться, что это единичный случай, когда федерация не исполняет решение собственного арбитража», — сказал Поздняков.
Напомним, 2 марта исполком FIL отстранил российских саночников от участия в международных турнирах и запретил России проводить турниры под эгидой организации.
8 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР), отменив решение исполкома от 2 марта, и полностью восстановил права российских спортсменов.
А уже 11 апреля FIL заявила, что не будет исполнять решение арбитражного суда об отмене санкций в отношении российских спортсменов.