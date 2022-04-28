Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций
Москва, 28 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Россия должна минимизировать негативный эффект от санкций коллективного Запада, заявил 28 апреля первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в своем обращении, которое зачитал заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.
Кириенко отметил, что местное самоуправление — это основа, фундамент системы. Глава каждого муниципалитета: от мегаполиса до небольшого поселения, должен осознавать общий вектор государственной задачи и работать совместно с региональными властями над реализацией поставленных президентом национальных целей развития.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что нынешних антироссийских санкций мало: Россия с ними справляется, так что нужны новые.
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