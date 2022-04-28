Саратов, 28 апреля 2022, 11:32 — REGNUM В Саратовской области за последние сутки выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 45 пациентов, выписали 178 человек. Об этом 28 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус
Коронавирус
Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего зарегистрировано 248 656 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 240 519 человек.

На стационарном лечении находятся 486 пациентов, на амбулаторном — 1914.

Скончались от COVID-19 в регионе 5942 человека, из них трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб Саратовской области разрешил провести массовые мероприятий в честь 9 мая и смягчить ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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