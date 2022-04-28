Саратов, 28 апреля 2022, 11:32 — REGNUM В Саратовской области за последние сутки выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 45 пациентов, выписали 178 человек. Об этом 28 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
Всего зарегистрировано 248 656 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 240 519 человек.
На стационарном лечении находятся 486 пациентов, на амбулаторном — 1914.
Скончались от COVID-19 в регионе 5942 человека, из них трое — за сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб Саратовской области разрешил провести массовые мероприятий в честь 9 мая и смягчить ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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