Приморский край, 27 декабря, 2005, 04:20 — ИА Регнум. Администрация г. Владивостока нарушила мировое соглашение с ООО "Местные морские пассажирские перевозки - Владморпасс" от 12.12.2005 г., в связи с чем арбитражный суд выдал предприятию исполнительный лист для взыскания задолженности в принудительном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 декабря в пресс-центре арбитражного суда.

Ранее "Владморпасс" обратился с иском к администрации о взыскании 22,5 млн. рублей долга по возмещению убытков от перевозки пассажиров на местных морских линиях в первом полугодии 2004 года согласно заключенному между ними договору. Решением суда от 2 августа 2005 года исковые требования были удовлетворены в полном объеме, но мэрия обжаловала судебный акт. В процессе рассмотрения жалобы стороны пришли к мировому соглашению, текст которого утвердил суд апелляционной инстанции. В соответствии с документом, администрация подтвердила свои обязательства по исполнению договора N 264-210/04 от 19.03.2004 года и согласилась до 19 декабря 2005 г. перечислить "Владморпассу" требуемую сумму. Поскольку деньги на счет предприятия своевременно не поступили, оно обратилось в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. Исполнительный лист выдан, и теперь решение проблемы взыскания задолженности возложено на судебных приставов-исполнителей.

Напоминаем, что в сентябре 2005 года в отношении ООО "Владморпасс" по заявлению ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока введена процедура банкротства - наблюдение. Долг транспортной компании перед бюджетом и внебюджетными фондами составил свыше 16,5 млн. руб. Учитывая социальную значимость услуг, оказываемых предприятием, суд обязал администрацию г. Владивостока представить в судебное заседание, назначенное на 29 марта 2006 года, документы, свидетельствующие о принятии мер по погашению долга "Владморпассу", а также документы, подтверждающие создание иного предприятия, осуществляющего аналогичные услуги по перевозке пассажиров, грузов и багажа на островные территории.