Самара, 28 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Расширять торгово-экономические связи между предприятиями договорились главы городов и районов Самарской и Нижегородской областей. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область самарской делегации состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями этих субъектов России.

Глава Самарской области выказал уверенность в том, что это сотрудничество будет взаимовыгодным и даст дополнительный импульс развития регионам.

Сообщается, что со стороны Самарской области соглашения подписали глава Сызрани Анатолий Лукиенко, Ставропольского района Владимир Медведев, Волжского района Евгений Макридин, Безенчукского района Владимир Аникин, а также руководитель Приволжского района Евгений Богомолов.

Со стороны Нижегородской области договоры подписали глава Дзержинска Иван Носков, города Бор Алексей Боровский, Воротынский – Алексей Солдатов, руководитель местного самоуправления Городецкого муниципального района – Александр Мудров, а также Лысковского округа Виктор Иванов.

Чиновники договорились расширять торгово-экономические связи между промышленными предприятиями и фирмами, а также создавать совместные предприятия, филиалы и производства.