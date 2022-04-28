Луганск, 28 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. На протяжении десяти недель с начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате 892 обстрелов со стороны киевских боевиков погибло 19 человек. Об этом 28 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что в течение десяти недель с 17 февраля 2022 года представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано 892 обстрела территории республики, при которых применялось тяжелое вооружение.

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) за вышеуказанный период стали 53 мирных жителя, из них 19 погибших и 34 человека получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это период по ЛНР со стороны ВСУ было выпущено 9236 боеприпасов различного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 59 человек личного состава.