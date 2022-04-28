Москва, 28 апреля 2022, 11:31 — REGNUM Желание помешать странам Евросоюза расплачиваться за российский газ рублями показало, насколько безграмотно руководство ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил экономист Василий Колташов.
По мнению эксперта, евробюрократы из Брюсселя серьёзно просчитались, решив, что страны ЕС могут обойтись без российского газа.
«Еврократия допустила ошибку, рассчитывая на то, что российский газ не настолько уж и необходим. Сказалась экономическая безграмотность руководителей Европейского союза, их марионеточный характер как политиков, потому что США управляют еврократией», — заявил Колташов.
Читайте ранее в этом сюжете: Колташов спрогнозировал, какие страны ЕС согласятся платить за газ рублями