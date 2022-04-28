Москва, , 11:31 — REGNUM Желание помешать странам Евросоюза расплачиваться за российский газ рублями показало, насколько безграмотно руководство ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, евробюрократы из Брюсселя серьёзно просчитались, решив, что страны ЕС могут обойтись без российского газа.

«Еврократия допустила ошибку, рассчитывая на то, что российский газ не настолько уж и необходим. Сказалась экономическая безграмотность руководителей Европейского союза, их марионеточный характер как политиков, потому что США управляют еврократией», — заявил Колташов.

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