Москва, 28 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Желание помешать странам Евросоюза расплачиваться за российский газ рублями показало, насколько безграмотно руководство ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По мнению эксперта, евробюрократы из Брюсселя серьёзно просчитались, решив, что страны ЕС могут обойтись без российского газа.

«Еврократия допустила ошибку, рассчитывая на то, что российский газ не настолько уж и необходим. Сказалась экономическая безграмотность руководителей Европейского союза, их марионеточный характер как политиков, потому что США управляют еврократией», — заявил Колташов.