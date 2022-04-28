Москва, 28 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Программа сохранения лесов должна по-прежнему оставаться в фокусе внимания законодательных и исполнительных властей России. Об этом 28 апреля заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговли Алексей Канаев («Единая Россия») на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM

«В рамках работы Думы прежнего созыва, нового созыва мы запустили совместно с органами исполнительной власти серию программ обновления парка лесопожарной техники», — заявил Канаев.

По его словам, около 10 млрд рублей в 2019–2022 гг было выделено на приобретение техники, которая сейчас уже находится на полевом дежурстве.

«Сейчас финансирование идёт по программе сохранения лесов. Мне кажется, этот темп набранный важно сохранить. Достаточно средств находится на постоянном контроле в рамках профильных комитетов в Госдуме. Внедрена система спутникового мониторинга, спутникового контроля. Внедряются повсеместно практически новые современные средства объективного контроля, что тоже даёт свой эффект», — подчеркнул он.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.