Петропавловск-Камчатский, 28 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Санкции Запада открыли новые возможности для российской экономики. Так Камчатка освоила новые рынки сбыта рыбной продукции и увеличила объёмы её продаж. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания региона, президент Торгово-промышленной палаты края Дмитрий Коростелев.

Fish.gov.ru Рыба

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«Уже сегодня мы видим, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается прирост экспорта нашей рыбной продукции. Физический объём роста стоимости нашего ресурса тоже позволяет говорить о серьёзном положительном финансовом результате для наших хозяйствующих субъектов. Всё это мультипликативно скажется и на сбалансированности бюджетной системы, и на обеспеченности исполнения расходных обязательств за счёт тех налогов, которые наши хозяйствующие субъекты обеспечат по результатам своей деятельности», — цитирует Коростелева пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщалоИА REGNUM, российский бизнес японской корпорации Japan Tobacco может быть продан на фоне ситуации на Украине и связанных с этим сложностей. Такое заявление распространила компания 28 апреля.