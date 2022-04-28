Пенза, 28 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Пензенской области по данным на 28 апреля за сутки подтвердили 126 случаев заражения коронавирусом, выписали 127 человек. В больницы доставили 30 ковид-пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Yarregion.ru Больница

За время пандемии в Пензенской области зарегистрировали 184 368 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел всего 177 781 пациент, скончались 5785 человек, из них четверо — за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области с 18 по 24 апреля выявили 2551 случай ОРВИ.

Читайте также: В Пензенской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12%