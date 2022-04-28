Архыз, Карачаево-Черкесия, 28 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии завершил сезон катания. С 30 апреля он переходит на летний режим приема гостей. Туристам предложат программу разнообразных развлечений в летний период, в том числе турпоходы по природным достопримечательностям, активный отдых, спортивные соревнования, экскурсии по историческим местам и астрофизическим научным центрам.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия

Так, в рамках летней программы развлечений на «Архызе» гости смогут осмотреть красоты природы с высоты 2300 метров, поднявшись на смотровую площадку на канатной дороге. Для туристов организуют экскурсии на гору Пастухова — в обсерваторию Российской академии наук, где установлены крупнейшие в стране телескопы.

Кроме того, издавна известно, что природа этих мест обладает целебными свойствами. Благодаря горному воздуху и обилию полезных фитонцидов можно поправить здоровье, пройдя курс лечения от ряда заболеваний.