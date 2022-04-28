Москва, , 11:32 — REGNUM Украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников сбиты российскими комплексами ПВО в небе над Луганской Народной Республикой. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 28 апреля на брифинге.

Истребители -перехватчики Су-27 ВС Украины Airwolfhound

Он уточнил, что самолёт Су-24 украинских воздушных сил сбили над Николаевкой.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты уничтожены в районах населённых пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка и Харьков.

Как сообщало ИА REGNUM, российские средства ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У», выпущенную по городской больнице города Изюм в Харьковской области.

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